Экономика

Во Всемирном банке оценили влияние коронавируса на экономику России

На данный момент против российской экономики действуют четыре вида рисков. Такое мнение высказал главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.

Первый риск – угроза развития пандемии. Это давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран, прежде всего, из-за сравнительно низких темпов вакцинации, приводят слова Дэвида Найта «Ведомости». Он отметил, что это так или иначе замедляет деловую активность и создает риски введения новых ограничений в будущем.

Второй риск – инфляция. Хотя Центральный банк, как отметил экономист, предпринимает в целом своевременные усилия для ее погашения, говорить о контроле за ростом цен довольно сложно. Вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым; более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики, уточнил он.

Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок, отмечает он. Поэтому риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году рассматривается Всемирным банком как достаточно высокий. Если он реализуется, экономика, конечно, окажется под давлением, поскольку ЦБ будет вынужден в ответ на рост цен ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку, объяснил эксперт.

Третий риск – возможное введение международных санкций. Хотя Всемирный банк не оценивает вероятность новых ограничений, как и ослабления действующих, но если бы новые санкции были введены крупными странами или блоками стран, это оказало бы негативное воздействие, подчеркнул Дэвид Найт.

Четвертый риск – энергопереход. Пока энергопереход представляет угрозу для России лишь в долгосрочной перспективе, но его темпы могут ускориться, полагает Найт. В октябре правительство согласовало стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 года. Достижение углеродной нейтральности ожидается в 2060 году.

Частично эти четыре вида рисков нашли отражение в прогнозе Всемирного банка. ВВП России, по его оценкам, в 2021 году увеличится на 4,3%. В 2022 и 2023 годах темпы замедлятся до 2,4% и 1,8%. Самый чувствительный для прогноза фактор из этого перечня – распространение коронавируса, резюмировал Дэвид Найт.