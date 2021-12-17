Объем инвестиций в развитие Псковской области за год вырос почти на 30% — Андрей Михеев

Объем инвестиций в развитие Псковской области за год вырос почти на 30%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.
Говоря о географии инвесторов, председатель профильного комитета подчеркнул, что большинство инвесторов - отечественные.
«Есть и проекты с участием иностранного капитала. Наиболее крупные проекты реализуются в сфере лесной промышленности. Так, в мае мы запустили первую очередь лесоперерабатывающего комплекса "OSKO Invest" в деревне Спасовщина. Сейчас продолжается работа над реализацией второй очереди в деревне Знаменка», - рассказал Андрей Михеев.
По его словам, часть средств инвесторы направили на модернизацию производств, и в этом году впервые затраты на обновление промышленности будут субсидироваться со стороны государства.
«Появилась возможность компенсировать часть затрат на приобретение оборудования. Эту федеральную меру поддержки возобновили в текущем году. Наш регион получил небольшие средства - 6 миллионов рублей. По итогам конкурса среди предприятий, мы определили 7 победителей, которые получили компенсацию в размере не более 1 миллиона рублей. Это первый год, когда мы смогли помочь предпринимателям не налоговыми льготами, а живыми деньгами, которые пойдут на дальнейшее обновление материально-технической базы», - заключил Андрей Михеев.