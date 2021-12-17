Экономика

Объем инвестиций в развитие Псковской области за год вырос почти на 30% — Андрей Михеев

Объем инвестиций в развитие Псковской области за год вырос почти на 30%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Объем инвестиций за 9 месяцев этого года составил порядка 39 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом мы имеем около 30% прироста. Треть - это неплохой показатель, который показывает нашу инвестиционную активность. В первую очередь, это влияет на инвестиции в развитие крупных компаний, в том числе в транспортной сфере, однако хорошую динамику можно наблюдать и в сфере промышленности, а также сельского хозяйства», - отметил Андрей Михеев.

Говоря о географии инвесторов, председатель профильного комитета подчеркнул, что большинство инвесторов - отечественные.

«Есть и проекты с участием иностранного капитала. Наиболее крупные проекты реализуются в сфере лесной промышленности. Так, в мае мы запустили первую очередь лесоперерабатывающего комплекса "OSKO Invest" в деревне Спасовщина. Сейчас продолжается работа над реализацией второй очереди в деревне Знаменка», - рассказал Андрей Михеев.

По его словам, часть средств инвесторы направили на модернизацию производств, и в этом году впервые затраты на обновление промышленности будут субсидироваться со стороны государства.

«Появилась возможность компенсировать часть затрат на приобретение оборудования. Эту федеральную меру поддержки возобновили в текущем году. Наш регион получил небольшие средства - 6 миллионов рублей. По итогам конкурса среди предприятий, мы определили 7 победителей, которые получили компенсацию в размере не более 1 миллиона рублей. Это первый год, когда мы смогли помочь предпринимателям не налоговыми льготами, а живыми деньгами, которые пойдут на дальнейшее обновление материально-технической базы», - заключил Андрей Михеев.