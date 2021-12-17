Экономика

Спецвклады для малоимущих россиян хотят ограничить до 100 тысяч рублей

Банк России предлагает ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление заместителя председателя ЦБ Владимир Чистюхин, сделанное во время парламентских слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку.

Речь идет о специальных вкладах для россиян с невысокими доходами, доходность которых будет привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции. Идея создания такого продукта впервые прозвучала в конце ноября.

Предполагается, что специальный депозит смогут открыть граждане, данные о которых есть в единой государственной информационной системе социального обеспечения (ее предложило создать правительство - ред.), у человека может быть только один спецвклад на ограниченную сумму, а процентная ставка по нему будет плавающей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поясняла, что привлекательную доходность по вкладам могли бы обеспечить сами кредитные организации — напрямую из своей прибыли или косвенно, через повышенное отчисление дивидендов.

Участники банковского рынка к идее ЦБ отнеслись сдержанно и указывали на минусы таких продуктов. Например, риск снижения доходности, если уровень ставок в экономике и инфляция начнут снижаться. Законодатели предложение поддерживают и активно готовят поправки, говорил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он предполагал, что сумма спецвкладов должна быть ограничена в пределах 200–300 тысяч рублей.

Регулятор не остановится только на депозитах для малообеспеченных, сказал Чистюхин. По словам зампреда ЦБ, сейчас разрабатываются пять мер, которые создадут для граждан на финрынке «более справедливую и дружелюбную среду». Это спецдепозиты для малоимущих и: