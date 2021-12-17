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Экономика

Спецвклады для малоимущих россиян хотят ограничить до 100 тысяч рублей

20.12.2021 17:52|ПсковКомментариев: 0

Банк России предлагает ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление заместителя председателя ЦБ Владимир Чистюхин, сделанное во время парламентских слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку. 

Речь идет о специальных вкладах для россиян с невысокими доходами, доходность которых будет привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции. Идея создания такого продукта впервые прозвучала в конце ноября.

Предполагается, что специальный депозит смогут открыть граждане, данные о которых есть в единой государственной информационной системе социального обеспечения (ее предложило создать правительство - ред.), у человека может быть только один спецвклад на ограниченную сумму, а процентная ставка по нему будет плавающей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поясняла, что привлекательную доходность по вкладам могли бы обеспечить сами кредитные организации — напрямую из своей прибыли или косвенно, через повышенное отчисление дивидендов.

Участники банковского рынка к идее ЦБ отнеслись сдержанно и указывали на минусы таких продуктов. Например, риск снижения доходности, если уровень ставок в экономике и инфляция начнут снижаться. Законодатели предложение поддерживают и активно готовят поправки, говорил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он предполагал, что сумма спецвкладов должна быть ограничена в пределах 200–300 тысяч рублей.

Регулятор не остановится только на депозитах для малообеспеченных, сказал Чистюхин. По словам зампреда ЦБ, сейчас разрабатываются пять мер, которые создадут для граждан на финрынке «более справедливую и дружелюбную среду». Это спецдепозиты для малоимущих и:

  • «Коробочный» продукт, или специальный текущий счет, привязанный к карте «Мир». «В рамках данного продукта предлагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц, а также защита определенной суммы остатка по таким счетам от безакцептного списания», — отметил Чистюхин.
  • Появление в России постоянных кредитных каникул — поправок в законодательство, которые позволят заемщикам просить банки или МФО об отсрочках по ссудам. «Эта мера очень хорошо себя зарекомендовала в период 2020 года, надо придать ей постоянных характер», — пояснил зампред ЦБ. С 3 апреля по 30 сентября 2020 года в России действовал так называемый закон «О кредитных каникулах» (106-ФЗ), который давал заемщикам возможность обратиться за реструктуризацией кредита в случае потери работы, болезни или резкого снижения дохода. Банки и МФО предлагали клиентам и собственные программы кредитных каникул. До конца этого года действуют рекомендации ЦБ по предоставлению таких льгот. 
  • Обнуление комиссий за переводы со счета на счет самому себе. Комиссии могут быть барьером для свободного распоряжения собственными деньгами, заявила 17 декабря Эльвира Набиуллина. Она упомянула, что смягчение условий может затронуть переводы на сумму в пределах 1,4 млн рублей, которая сейчас применяется при страховании вкладов.
  • Запрет на «уловки» банков при открытии и пополнении вкладов. «Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам в связи с внесением разных сумм вклада, в связи с внесением во вклад так называемых «новых» или «старых» денег, а также в связи с приобретением вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг», — сказал Чистюхин в Госдуме. Он подчеркнул, что перечень «защитных механизмов для потребителей» не будет ограничиваться этими пятью мерами, ЦБ готов продолжить работу в этом направлении совместно с законодателями.
Теги: #банк #доходы #вклады
Источник: Псковская Лента Новостей
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