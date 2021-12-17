Александр Братчиков о знаковых поправках к законопроекту о бюджете на 2022 год

Сегодня, 21 декабря, в стенах Псковского областного Собрания депутатов состоялось заключительное заседание согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Вице-спикер регионального парламента, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал о работе согласительной комиссии и знаковых поправках к законопроекту о бюджете на 2022 год.
Александр Братчиков. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
- Александр Николаевич, как оцениваете работу согласительной комиссии над проектом закона о бюджете на 2022 год?
- Прошло четыре заседания, в них принимала участие администрация Псковской области во главе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Васильевной Емельяновой и представители всех парламентских партий Псковского областного Собрания депутатов. Проведена огромная работа. Сегодня прошло заключительное заседание, затем поправки рассмотрят на заседании бюджетного комитета регионального парламента.
В ходе работы мы рассмотрели 35 вопросов. По каждому из них приняты согласованные решения. Некоторые вопросы отклонили, поскольку не были определены источники финансирования.
В целом, согласительная комиссия отработала очень хорошо, комфортно. По всем обращениям достигнуты решения.
- Насколько напряженной была работа?
- Когда участвуют все парламентские партии, работа всегда напряженная и для нас, и для администрации. Мы учитываем мнения всех парламентских партий, все-таки за ними стоят избиратели. Не учитывать их мнение мы не имеем права.
- Согласительная комиссия рассмотрела 35 поправок к проекту закона о бюджете на 2022 год. Какие из них можно назвать знаковыми?
- Знаковыми можно назвать поправки, которые связаны с возможностью продавать лекарственные препараты первой необходимости в ФАПах, с обеспечением интернетом ФАПов. На территории Псковской области более 380 ФАПов, поэтому решение серьезно снизит напряжение, связанное с обеспечением лекарствами жителей отдаленных территорий.
Для меня, как представителя «Единой России», важно, что поправки, предложенные фракцией, учтены в бюджете.
- Как вы оцениваете взаимодействие между двумя ветвями власти в рамках работы согласительной комиссии?
- Рабочее. Если бы я сказал, что все проходит легко, это было бы неправдой. Безусловно, это рабочие отношения. Все с пониманием относятся друг к другу.
Представители органов исполнительной власти понимают, что депутаты находятся ближе к жителям, и обращения населения необходимо рассматривать.
- Можно ли сказать, что законопроект об областном бюджете в принципе готов для принятия в окончательном чтении?
- Безусловно. Завтра состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, на котором окончательно рассмотрим изменения в бюджет в первом чтении, обсудим поправки ко второму чтению. Когда отработает комитет, можно будет с уверенностью сказать о том, что бюджет доработан, и законопроект вынесут на сессию Псковского областного Собрания депутатов.
Напомню, что на сессии планируем внести изменения в бюджет в первом чтении, поскольку поступили дополнительные средства из федерального бюджета - более 5 млрд рублей.
Беседовал Михаил Синёв