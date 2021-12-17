Экономика

Почему бизнесмены регистрируют компании за границей?

Некоторые предприниматели на определенном этапе сталкиваются с тем, что ведения бизнеса в рамках юрисдикции своей страны им уже не хватает. В этом случае регистрация компании в Европе или других странах мира становится альтернативным решением. Почему так? И зачем вообще что-то регистрировать за границей?

Новые рынки и новые клиенты

Самый тривиальный пример – это экспансия рынков, когда компания первоначально или со временем выходит на целевую аудиторию иностранных клиентов. Получать прибыль, сотрудничая с компаниями и частными потребителями из ЕС или других стран, в некоторых ситуациях можно только в том случае, если на рынках сбыта есть легальное представительство.

К тому же, многие клиенты будут с большей готовностью сотрудничать с формально местной компанией, чем с фирмой, которая находится где-то далеко, где-то в Восточной Европе.

Да и оказывать услуги на иностранных рынках, не говоря уже о приеме и обработке платежей, компании, которая зарегистрирована в Европе и имеет соответствующей мерчант-счет, легче, чем той, которая работает в «родной» юрисдикции.

Налогообложение

Оптимальный формат налогообложения, который будет выгоден на дистанции и в долгосрочной перспективе, зачастую предлагают именно другие страны. В этом случае стоит внимательно взвесить все «за и против», учитывая развитие компании, открытие производств и расширение рынков сбыта с учетом выбранного формата налогообложения и налоговой отчетности.

Инвестиции

Привлекать деловых партнеров и потенциальных инвесторов легче, если компания зарегистрирована, скажем, в Великобритании или США, чем компании, которая имеет «родную прописку» в Украине.

Возможно, дело только в менталитете и незаслуженно негативном отношении, но данность такова, что иностранные компании могут в теории привлечь больше инвестиций, чем украинские компании. Даже если они фактически ничем не отличаются и предлагают аналогичные бизнес-планы.

Риск-менеджмент

Любой бизнес – это риск, причем не какой-то конкретный, а в комплексе. Чтобы снизить риски в некоторых направлениях, компанию регистрируют не в родной юрисдикции, а за границей, причем в наиболее подходящей стране.

О каких рисках идет речь? Например, о давлении и грязных играх конкурентов, причем с использованием судебных, налоговых и других инстанций. Есть еще экономические или политические риски в родной стране, которые нельзя не учитывать, планируя долгосрочное развитие бизнеса.