Экономика

Госдолг Псковской области за год вырос на 3 млрд рублей

Государственный долг Псковской области за 2020 год вырос на 3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 декабря.

«Прошлый год нам обошелся плюс тремя миллиардами в госдолг региона. Плохо, но это мы не шиковали — все заимствования и расходы носили точечный выверенный характер. На поддержку медиков и учителей, на разворачивание обсерваторов, на перепрофилирование медицинских учреждений, на закупку оборудования и СИЗ. Три миллиарда - это только эти расходы», - пояснил Михаил Ведерников.

По его словам, в 2021 году в Псковской области есть возможность направить около 1,7 млрд рублей на инфраструктурный кредит. «Мы, конечно, могли бы погасить долг, но, если государство дает нам возможность в течение около полутора десятков лет расплачиваться по этому кредиту, я считаю, что эти деньги сейчас целесообразно вкладывать в те вещи, которые будут являться дополнительным драйвером для развития экономики. Инфраструктурный кредит мы хотим вложить в подготовку коммуникаций, перспективные площадки для развития жилищного строительства, в привлечение инвесторов. Деньги уйдут в экономику региона, они частично вернутся налогами, это тоже усилит экономическую региональную модель, а главное - мы построим жилье, у нас будет возможность привлекать новых специалистов, будем решить вопросы обеспечивания жильем детей-сирот, медиков и так далее», - сказал глава региона.

Губернатор добавил, что по объему госдолга область близка к «верхней планке». Однако, по его мнению, если большее количество средств сейчас направлять на экономику, то это «не критично».