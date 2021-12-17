Экономика

Две технологические линии планируют оборудовать при строительстве льнокомбината под Псковом

Столичная группа «Мессиер» планирует вложить 3 млрд рублей в создание комбината по переработке льна в Псковской области. Об этом сообщает «Новый проспект».

Наблюдательный совет псковской ОЭЗ промышленно-производственного типа «Моглино» одобрил проект ГК «Мессиер» по строительству льнокомбината. Предполагается, что он будет оборудован двумя технологическими линиями. Одна позволит выпускать длинное и короткое льноволокно общим объемом 4,5 тысячи тонн в год, вторая — производить костру (отходы первичной переработки льна, которые могут использоваться в качестве сырья для изготовления теплоизоляционных стройматериалов).

На комбинате также будут установлены линии по котонизации льна, производству льняного масла и пеллет. Предполагаемый объем инвестиций в проект — 3 млрд рублей. Это будут собственные средства ГК «Мессиер», займы и финансирование в рамках госпрограмм поддержки сельского хозяйства.

Для реализации проекта ГК «Мессиер» в конце ноября 2021 года зарегистрировала отдельное юрлицо, ООО «Псковский льнокомбинат».

На реализацию проекта потребуется по плану 5 лет. Продукцию комбината предполагается поставлять на внутренний рынок, а также в Прибалтику и Китай.

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По мнению аналитиков, со сбытом у нового комбината проблем быть не должно: мировой дефицит льноволокна составляет около 200 тысяч тонн в год. «Сбыт льняного волокна действительно можно наладить и в России, и за границу», — считает генеральный директор ООО «Агриконсалт» Андрей Голохвастов.

«Если новый инвестор планирует делать волокно из льна, то есть по сути сырье для выпуска льняного полотна, он, несомненно, сможет наладить сбыт как внутри страны, так и за ее пределами», — согласен глава компании «Крестецкая строчка» Антон Гергиев. Весь вопрос в качестве продукции, добавляет он. «В России производят лен, но не слишком качественный. Мы, например, для производства одежды используем импортную ткань. Она более качественная, ее приятно носить», — поясняет Антон Гергиев.