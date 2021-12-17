Экономика

Армен Мнацаканян о формировании регионального бюджета и взаимодействии с администрацией

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал заместитель председателя Псковского областного Собрания, депутат избирательного округа №9, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним ход работы по формированию областного бюджета на следующий год и плановый период 2023 - 2024 годов, свежие инициативы регионального парламента и взаимодействие с исполнительной властью Псковской области.

- Предлагаю начать разговор с ключевой темы финала года - принятия бюджета Псковской области. Первое чтение пройдено, приняты контрольные цифры с поправкой на вероятные безвозмездные поступления из федерального бюджета. Доходы рекордные - 50 миллиардов рублей. Но никуда не делся и государственный долг, и дефицит бюджета, хотя это все укладывается в Бюджетный кодекс РФ и не противоречит ему.

- Да, в начале декабря принят бюджет нашей области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении, накануне второго вместе с губернатором обсудили все параметры на собрании фракции «Единой России».

Главное, что я заметил в докладе губернатора - почти во всех сферах у нас идет увеличение финансирования. Например, сфера образования. Увеличиваются вложения в различные структурные программы - это и капитальный ремонт школ, и прочее. Становится больше финансирование работы дорожного комитета и комитета по здравоохранению. Цифры внушительные.

Сегодня каждый муниципалитет строит школы и дороги, работает для людей. Да, у нас везде есть проблемы, но они решаются! Я же вижу, как работают депутаты в моем округе и какие блага создаются. При этом бюджет региона увеличивается стараниями нашего губернатора Михаила Ведерникова и сенатора Андрея Турчака.

- А минусы в том, что много денег не бывает?

- Да, одно дело - иметь деньги, а другое - тратить их правильно. Например, в ходе заседания нашей фракции Михаил Юрьевич озвучил социальную инициативу. Он предложил ввести льготу на установку внутридомового газового оборудования при реализации программы догазификации для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, узников концлагерей и блокадного Ленинграда, и на это необходимо выделить порядка 36 миллионов рублей. На это было необходимо найти деньги - и ведь нашли! Суммарно на льготы выделят около 100 миллионов рублей.

Кроме того, администрация региона решила выделить 300 миллионов рублей на развитие муниципалитетов. Также по просьбе нашей фракции выросло финансирование проектов народного бюджетирования с 10 до 25 миллионов рублей.

Сегодня у нас образовался тандем и полное понимание между Псковским областным Собранием в лице Александра Котова и Михаилом Ведерниковым. Одно дело - заниматься популизмом, другое - искать реальные источники финансирования.

- Вы уже неоднократно отослали к вчерашнему событию - консультациям губернатора с фракциями. Депутатов-единороссов в областном Собрании превалирующее большинство, и, как можно судить из СМИ, атмосфера была достаточно доброжелательной.

- Депутаты задавали вопросы и высказывали пожелания. Но все так внимательно сидели и слушали доклад потому, что до этого работала согласительная комиссия. Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков провел согласительную комиссию с администрацией региона, на которой они заранее обсудили все вопросы.

Мы понимаем, за что мы голосуем, и какие параметры принимаем. Все депутаты были информационно обеспечены и подготовлены. Мы все работаем слаженно и сообща.

- И это первый бюджет, над которым работает новый состав Псковского областного Собрания.

- Я могу сказать, что работа получилась. Александр Братчиков возглавил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике, которым ранее руководил Борис Полозов. Я с Борисом Полозовым работал долгое время, он щепетильно относился к бюджету, знал все цифры. И я считаю, что Александр Николаевич справился с новой для него задачей на «пять». Он вник и, самое главное, понимал, что стоит делать, а что - полная профанация.

На согласительную комиссию всегда поступает большой пакет поправок от депутатов. Я, как и любой из моих коллег, тоже могу выдать целый список того, что необходимо сделать в каждом районе моего округа. Но, опять же, откуда взять на это деньги? Бесплатно ничего не бывает, все стоит денег, и Александр Николаевич прекрасно провел работу с этими предложениями.

У нас впереди еще сессия, на которой мы должны будем окончательно принять бюджет. Но на этом все не заканчивается, потому что каждый депутат должен знать все проблемы и задачи своего округа. Нужно, чтобы люди видели, что бюджет принимается не ради цифр, а для улучшения жизни!