Экономика

Аналитик спрогнозировал ослабление курса рубля после Нового года

На курс рубля как до Нового года, так и после него оказывают и будут оказывать влияние два фактора – геополитика и действия трейдеров, инвесторов и регуляторов на зарубежных рынках. При этом геополитика – на первом месте, поэтому отток средств из рублевых активов возможен в любой момент, пояснил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, от действий и заявлений властей, а также от публикаций в ведущих мировых СМИ зависят поставки нефти и газа на мировой рынок и отношение рынка к российским активам. Любая новость, выходящая в США, в которой есть упоминание России и войны, в состоянии опустить курс российской валюты на несколько процентных пунктов. Какие-либо производные от этих слов или намеки также могут легко откорректировать как фондовый российский рынок, так и курс рубля, пояснил эксперт.

На данный момент повышения курса рубля ввиду обострения риторики между Россией и Западом ждать не приходится, заметил Коган. Что же касается второго фактора – деятельности регуляторов, то, по его мнению, он тоже работает сегодня на ослабление рубля, а не на его укрепление.

«Как только пройдет информация, что ЕЦБ и/или ФРС начинают активнее работать по сокращению стимулирующих программ, начнется отток из развивающихся рынков, к которым относится и российский. Сейчас рубль держится в районе 73,5 единиц за доллар только благодаря экспортерам, продающим валюту для уплаты налогов, и низкой волатильности валютного рынка в ожидании заседаний европейского и американского регуляторов», — подчеркнул Коган.

По его мнению, ждать, что российский рынок начнет показывать реальную доходность в долларах, не стоит. По крайней мере, в ближайшие пару лет. На начало 2022 года Коган ожидают курс рубля в районе 75 рублей за доллар и 85-86 рублей за евро.