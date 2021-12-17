Экономика

Возможности муниципалитетов давать друг другу кредиты обсудили в областном Собрании

Законопроект о дополнительных случаях предоставления в 2022 года бюджетного кредита из казны муниципального образования бюджету другого МО обсудил комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 22 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект представил заместитель председателя областного комитета по финансам Владислав Бернацкий. Он рассказал, что документ устанавливает дополнительные случаи предоставления в 2022 году бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав Псковской области. Также проект закона устанавливает порядок предоставления, использования и возврата такого бюджетного кредита.

Согласно законопроекту, в 2022 году дополнительно к случаям, предусмотренным Бюджетным кодексом РФ, прописано предоставление кредитов:

- бюджетам муниципальных районов из бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов, бюджетов городских поселений, бюджетов сельских поселений);

- бюджетам городских округов из бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов, бюджетов городских поселений, бюджетов сельских поселений);



- бюджетам городских поселений из бюджетов городских округов (бюджетов городских поселений, бюджетов сельских поселений);



- бюджетам сельских поселений из бюджетов городских округов (бюджетов городских поселений, бюджетов сельских поселений).



Предполагается, что бюджетный кредит будет предоставляется на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, которые отражены в муниципальном правовом акте представительного органа муниципального образования о местном бюджете, с учетом положений, установленных Бюджетным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Председатель законодательного парламентского комитета Алексей Севастьянов поинтересовался, воспользовались ли муниципальные образования этой нормой в 2021 году.

Владислав Бернацкий дал отрицательный ответ: «К сожалению, муниципальные образования еще не прониклись этой нормой или не было оснований для предоставления кредита».

«Не вдохнули ветер финансовых перемен, - заметил Алексей Севастьянов. - Достаточно ли средств у муниципальных образований для того, чтобы делиться средствами?» «Достаточно», - сказал финансист и напомнил о больших остатках на счетах муниципальных образований.

В продолжение разговора Алексей Севастьянов спросил, как устанавливается процентная ставка. «Процентная ставка устанавливается нормативным актом муниципального образования», - ответил заместитель председателя областного комитета по финансам. «Они сами решают, без согласования с вами?» - задал вопрос Алексей Севастьянов. «Да, сами решают», - сообщил Владислав Бернацкий. «Сроки?» - уточнил председатель парламентского комитета. «Бюджетный кредит предоставляется сроком до трех лет», - сказал Владислав Бернацкий.

Алексей Севастьянов поинтересовался, ведется ли соответствующая разъяснительная работа с администрациями муниципалитетов. «Да, периодически проводим совещания. Всегда главам муниципальных образований говорим о том, что у них есть всегда возможность привлечь средства в виде бюджетного кредита», - сообщил зампредседателя комитета по финансам.

«В результате никто не воспользовался. Боятся давать или боятся брать?» - спросил Алексей Севастьянов. «Скорее, боятся брать», - сказал Владислав Бернацкий. «Есть желающие дать, но нет желающих взять?» - задал вопрос Алексей Севастьянов. «Да, именно так», - резюмировал заместитель председателя профильного комитета.

После обсуждения комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроект.