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Экономика

Поголовье свиней в Псковской области сократилось более чем на 11%

23.12.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Поголовье свиней в Псковской области за год сократилось на 11,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата. 

По расчетам, в январе-ноябре 2021 года в хозяйствах всех категорий Псковской области произвели 324,6 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 187,1 тысячи тонн молока, 77,2 млн штук яиц. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 0,1%, производство молока – на 1,8%, производство яиц уменьшилось на 1,3%.

Прирост производства молока обеспечили сельскохозяйственные организации. Удельный вес этой категории хозяйств в производстве молока составил 81,2%.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на 1 декабря численность основных видов скота составила:

  • крупного рогатого скота – 61,9 тысячи голов, из него коров – 30,6 тысячи;
  • свиней – 1262,8 тысячи,
  • овец и коз – 31,5 тысячи голов.

По сравнению с соответствующей датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 6,7%, коров – на 7,9%, свиней – на 11,3%, овец и коз – на 1%.

Теги: #Псковстат #свиноводство #поголовье скота
Источник: Псковская Лента Новостей
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