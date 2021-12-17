Новый магазин «Деревня Соловьи» открывается в Пскове

Легковой автомобиль и фура столкнулись на шоссе в Псковской области

«Обратный отсчет»: Игорь Савицкий об итогах года для псковского бизнеса

Более трех миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

Хирурги, педиатры, медсестры: кто попал на виртуальную «Доску почета псковских медиков»

Праздничную программу для гостей подготовил ресторан «Пивной дом» в Пскове

Система образования Пскова участвовала в двух профильных нацпроектах в 2021 году

«Каштанку» в постановке Юлии Пересильд и другие спектакли покажут в Пскове в январе

Поголовье свиней в Псковской области сократилось более чем на 11%

Условия выхода на пенсию в 2022 году уточнили в Пенсионном фонде

Почта России названа одной из лучших служб доставки