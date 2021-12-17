Новый магазин «Деревня Соловьи» открывается в Пскове

Открытие нового магазина фирменной торговой сети «Деревня Соловьи» состоится завтра, 24 декабря в Пскове на улице Боровой, 40.
В ассортименте - свежая мясная и молочная продукция собственного производства, выпущенная компанией «ПсковАгроИнвест» по принципу «От поля до прилавка».
В программе - акции, специальные цены для покупателей.
ВКонтакте: https://vk.com/solovymyaso
Сайт: https://shop.pskovagro.ru/
Адреса магазинов сети в Псковской области:
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул.Текстильная, 1Б
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Я. Фабрициуса, д. 29
ул. Ижорского батальона, д. 5
ул.Я. Райниса, 53б
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9
Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»!