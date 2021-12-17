Новшества при предоставлении бюджетных кредитов отразили в региональном законе

Законопроект о дополнительных случаях предоставления в 2022 году бюджетного кредита из казны муниципального образования бюджету другого МО приняли депутаты Псковского областного Собрания депутатов. Документ рассмотрели на сессии регионального парламента сегодня, 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Согласно законопроекту, в 2022 году дополнительно к случаям, предусмотренным Бюджетным кодексом РФ, бюджетный кредит может предоставляться:
Предполагается, что бюджетный кредит будет предоставляется на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены муниципальным правовым актом представительного органа о местном бюджете, с учетом положений, установленных Бюджетным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Бюджетный кредит дается на срок не более трех лет на основании соответствующего обращения главы местной администрации (руководителя исполнительно-распорядительного органа) и оформляется соглашением о предоставлении бюджетного кредита.