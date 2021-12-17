Экономика

Независимость Счетной палаты укрепили в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект об изменениях в отдельные законодательные акты, направленный на укрепление организационной и функциональной независимости Счетной палаты Псковской области. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 23 декабря, корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предусматривается, что штатная численность Счетной палаты устанавливается Псковским областным Собранием депутатов по представлению председателя Счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа.

Также устанавливаются квалификационные требования к кандидатурам на должности председателя, заместителей председателя и аудиторов Счетной палаты.

Кроме того, документ предусматривает что областное Собрание депутатов в лице председателя обращается в Счетную палату РФ за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Счетной палаты квалификационным требованиям, установленным федеральным законом.

Законопроект устанавливает обязанность Счетной палаты утверждать свои стандарты внешнего государственного финансового контроля в соответствии с общими требованиями, утверждаемыми Счетной палатой РФ.

Также прописаны требования к руководителям проверяемых органов и организаций по обеспечению условий для должностных лиц Счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях.

Вводится норма, обеспечивающая право Счетной палаты на постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством РФ о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Документ уточняет порядок внесения и исполнения представлений и предписаний Счетной палаты.