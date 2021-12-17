Экономика

Псковской области необходим малый и средний бизнес — Андрей Маковский

Псковской области необходим малый и средний бизнес. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский («Новые люди»), комментируя законопроект о бюджете региона на 2022 год на сессии регионального парламента 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Маковский указал на то, что рост цен на продукты, лекарства и ЖКХ связан с отсутствием конкуренции. «Бюджет должен быть направлен на развитие конкуренции, малого и среднего предпринимательства», - отметил он.

«Псковской области катастрофически необходим малый и средний бизнес», - резюмировал он и добавил, что поддержит проект бюджета региона на 2022 год.