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Экономика

Александр Котов о бюджете на 2022 год и новых званиях

23.12.2021 17:06|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 23 декабря, прошла пятая сессия Псковского областного Собрания депутатов. Парламентарии приняли в окончательном, третьем, чтении законопроект об областном бюджете на 2023 год, одобрили ряд социально важных законотворческих инициатив, а также учредили два почетных звания. Спикер регионального парламента Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей дал характеристику не только главному финансовому документу региона, но и обновленному составу областного Собрания, а также прокомментировал работу согласительной комиссии.

 

Александр Котов. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

— Александр Алексеевич, сегодня депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект о бюджете региона на 2022 год. Этому предшествовала большая работа, прошло четыре заседания согласительной комиссии. Какую характеристику, с учетом внесенных правок, вы можете дать главному финансовому документу региона?

— Впервые бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов приняли с такими параметрами по доходам и расходам, которые выше, чем ожидаемое исполнение бюджета текущего года. Такого никогда не было, обычно в течение года вносили поправки и увеличивали объемы финансирования.

Это свидетельствует о том, что губернатор, органы исполнительной власти и депутаты областного Собрания провели серьезную работу. У нас есть хорошие перспективы на следующий финансовый год. По прежнему будем участвовать во всех государственных программах, в национальных проектах. Думаю, в течение следующего года удастся привлечь еще значительное количество дополнительных федеральных средств. Соответственно, будем вносить поправки в закон о бюджете и тем самым решать самые насущные проблемы, определяя приоритеты.

Сегодня абсолютное большинство депутатов проголосовало за принятие проекта закона. Вместе с губернатором и органами исполнительной власти продолжим работу над повышением доходной и расходной части бюджета.

— Немного удивило, что после бюджетного послания депутаты не задали ни одного вопроса главе региона. Это говорит о том, что пожелания депутатского корпуса, избирателей учтены в главном финансовом документе?

— Да, это говорит о том, что мы провели серьезную предварительную работу. На протяжении последних двух недель тема бюджета не исчезала из информационной повестки. Мы следили за работой согласительной комиссии, которая была создана на предыдущей сессии областного Собрания, за работой губернатора с депутатами регионального парламента, провели серию консультаций и встреч. И все вопросы, которые были у депутатов, заданы на заседаниях согласительной комиссии. Вопросы от фракций политический партий, представленных в Псковском областном Собрании, задавались на встречах с губернатором.

Поэтому сегодня не было необходимости задавать вопросы. Сегодня работали над тем, чтобы принять поправки, предложенные согласительной комиссией, и принять в окончательном варианте проект закона о бюджете.

— Как оцениваете работу согласительной комиссии, учитывая, что Александр Николаевич Братчиков впервые стал ее «модератором»? Каким было взаимодействие между законодательной и исполнительной властью?

— Считаю, что согласительная комиссия работала очень эффективно. Было налажено четкое взаимодействие комитетов областного Собрания и органов исполнительной власти. За короткий промежуток времени удалось рассмотреть значительное количество обращений, которые поступили в согласительную комиссию. Часть поправок отклонили, поскольку не было источника финансирования.

Согласительная комиссия выполнила функцию, которая на нее возлагалась. Сопредседатели согласительной комиссии Александр Николаевич Братчиков и Вера Васильевна Емельянова очень четко выстроили эту работу. У всех была возможность задать необходимые вопросы, сообщить о своих предложениях. И решения были приняты в тот срок, который был определен для работы согласительной комиссии.

— Сегодня на сессии учредили звания «Заслуженный строитель Псковской области» и «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области». Не много ли почетных званий вводится в регионе? Поскольку сопутствующие им выплаты — это дополнительная нагрузка на региональный бюджет.

— Идет речь о наградах по профессиям. Если есть награды в какой-то одной отрасли, профессии, то возникает вопрос — почему региональной награды нет в другой отрасли? Мне кажется, это правильный путь. Единственное, награждать надо тех, кто имеет особые заслуги перед регионом, работая в той или иной сфере.

У нас должны быть региональные награды. И люди, которые заслуживают внимания со стороны органов власти, должны их получать.

— Это тот самый системный подход, который вы всегда приветствуете.

— Совершенно верно. Системный подход должен быть при решении всех вопросов.

— Седьмой созыв регионального парламента сегодня провел пятую сессию. Прошло время, чтобы оценить взаимодействие между депутатами, фракциями. Все ли притерлись друг к другу?

— Да, период адаптации прошел. Мы работаем в тесном контакте, несмотря на то, что есть разногласия. Но парламент и существует для того, чтобы в нем была дискуссия, разная палитра мнений. Считаю, мы работаем достаточно комфортно.

Я доволен работой председателей комитетов, они ее выстраивают очень четко. На сегодняшний день можно констатировать, что Псковское областное Собрание в работоспособном состоянии. Все организационные вопросы позади.

Беседовал Михаил Синёв

Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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