Экономика

В Псковской области фиксируют рост промышленного производства

Промышленное производство в Псковской области в ноябре 2021 года выросло на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, в целом за 11 месяцев текущего года прирост составил 3,8% в сравнении с январем – ноябрем 2020 года.

Увеличение объемов по сравнению с январем-ноябрем 2020 года зафиксировано во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 14,5%, обрабатывающие производства – на 1,8%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 18,6%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 14,7%.

Производства, показавшие в январе-ноябре 2021 года значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

ремонт и монтаж машин и оборудования (+ 39,5%),

производство прочих готовых изделий (+ 26,7%),

производство кожи и изделий из кожи (+ 25,3%),

производство химических веществ и химических продуктов (+ 22,8%),

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+ 22,1%).

Производства, больше других снизившие объемы по сравнению с январем-ноябрем 2020 года: