Экономика

Объем международных сделок торгового финансирования Сбера превысил 31 млрд долларов

Сбербанк подвел итоги работы по направлению торгового финансирования в 2021 году. Общая сумма международных сделок по данному сегменту превысила 31 млрд долларов США с ростом в 1,6 раза к 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Продукты торгового финансирования доступны клиентам во всех странах присутствия Группы Сбербанк, которая активно поддерживает внешнюю торговлю РФ — в течение года с использованием инструментов торгового финансирования состоялись сделки с контрагентами из 85 стран. Объем международных аккредитивов и гарантий за год вырос на 32%. По данным SWIFT, Сбер занимает первое место среди российских банков по объему импортных аккредитивов и по количеству экспортных аккредитивов.

Сбер — один из лидеров по сделкам с Российским экспортным центром (РЭЦ) и ЭКСАР. В рамках поддержки экспорта с начала года реализованы сделки с субсидированием РЭЦ на сумму около 3 млрд долларов США.

В Швейцарии на базе Sberbank (Switzerland) AG Группа развивает торговое финансирование поставок сырьевой продукции (Commodity Trade Finance), постоянно совершенствуя клиентский сервис и предлагая лучшую экспертизу по рынку РФ и СНГ международным трейдерам. В 2021 году объем данного бизнеса удвоился. Основные объемы финансирования пришлись на нефтепродукты и нефтехимию, металлы, зерновые и удобрения.