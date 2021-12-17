Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
музей русского пития
закон и миграция
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Псковский марафон
«Классные каникулы» в Новый год
Изменения для владельцев недвижимости
«Справедливая Россия» решает проблемы
Что нужно для любимого хобби?
Особенности псковской кулинарии
праздник в усадьбе
инфографика 2021
лечение без очередей и хамства
Инвестиционное развитие Итоги года
разговоры о кухне
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 17.12.2021 07:181 В России ожидается рост тарифов на сотовую связь в 2022 году 24.12.2021 14:080 Бюджет Пскова на 2022 год увеличили более чем на 1,5 миллиарда рублей 24.12.2021 13:470 Число желающих повысить финансовую грамотность удвоилось в Псковской области 24.12.2021 12:540 Объем международных сделок торгового финансирования Сбера превысил 31 млрд долларов 24.12.2021 11:051 На погашение долга из бюджета Пскова будут выделять по 150 млн рублей в год 24.12.2021 10:054 Минсельхоз предупредил о росте цен на хлеб и подсолнечное масло
 
 
 
Самое популярное 22.12.2021 16:5618 Суд не удовлетворил иск об отмене QR-кодов в Псковской области 21.12.2021 21:414 Все школы Псковской области уйдут на зимние каникулы с 27 декабря по 9 января 21.12.2021 13:493 «Мини Лента» откроется в псковском торговом комплексе 23.12.2021 12:4922 В Псковской области издано постановление о вакцинации жителей региона 60+ 23.12.2021 22:357 Поезд Петербург — Гомель врезался в стадо коров в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Объем международных сделок торгового финансирования Сбера превысил 31 млрд долларов

24.12.2021 12:54|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк подвел итоги работы по направлению торгового финансирования в 2021 году. Общая сумма международных сделок по данному сегменту превысила 31 млрд долларов США с ростом в 1,6 раза к 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

Продукты торгового финансирования доступны клиентам во всех странах присутствия Группы Сбербанк, которая активно поддерживает внешнюю торговлю РФ — в течение года с использованием инструментов торгового финансирования состоялись сделки с контрагентами из 85 стран. Объем международных аккредитивов и гарантий за год вырос на 32%. По данным SWIFT, Сбер занимает первое место среди российских банков по объему импортных аккредитивов и по количеству экспортных аккредитивов.

Сбер — один из лидеров по сделкам с Российским экспортным центром (РЭЦ) и ЭКСАР. В рамках поддержки экспорта с начала года реализованы сделки с субсидированием РЭЦ на сумму около 3 млрд долларов США.

В Швейцарии на базе Sberbank (Switzerland) AG Группа развивает торговое финансирование поставок сырьевой продукции (Commodity Trade Finance), постоянно совершенствуя клиентский сервис и предлагая лучшую экспертизу по рынку РФ и СНГ международным трейдерам. В 2021 году объем данного бизнеса удвоился. Основные объемы финансирования пришлись на нефтепродукты и нефтехимию, металлы, зерновые и удобрения.

«Сбер уделяет большое внимание поддержке внешнеторговых операций клиентов. В этом году благодаря существенной цифровой трансформации бизнеса торгового финансирования в Сбере мы нарастили не только количественные, но и качественные показатели работы: в разы сократили сроки предоставления услуг, расширили масштабы бизнеса и ассортимент цифровых сервисов для наших клиентов. Я благодарю за плодотворную совместную работу наших партнеров — ЭКСАР и РЭЦ», - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. 
Теги: #банк #Сбербанк #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею строительства временного моста от улицы Люксембург к Профсоюзной?
В опросе приняло участие 326 человек
24.12.2021, 14:130 В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на январских праздниках 24.12.2021, 14:080 Бюджет Пскова на 2022 год увеличили более чем на 1,5 миллиарда рублей 24.12.2021, 14:030 «Обратный отсчет»: Лев Шлосберг об антиваксерах, схлопнувшемся протесте и либеральном фронте. ВИДЕО 24.12.2021, 14:010 Доступные к посещению по «Пушкинской карте» спектакли перечислили в псковском театре
24.12.2021, 13:470 Число желающих повысить финансовую грамотность удвоилось в Псковской области 24.12.2021, 13:370 До -17 градусов ожидается в Псковской области 25 декабря 24.12.2021, 13:280 Лев Шлосберг высказал мнение о причинах антиваксерских настроений в России 24.12.2021, 13:230 Из-за пандемии сфера культуры напряглась - Елизавета Барышникова
24.12.2021, 13:120 Мясная новинка появилась на прилавках «Деревни Соловьи» 24.12.2021, 13:090 Дед Мороз появился на балконе дома по улице Юности в Пскове 24.12.2021, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Львом Шлосбергом 24.12.2021, 12:540 Объем международных сделок торгового финансирования Сбера превысил 31 млрд долларов
24.12.2021, 12:510 Не запускать салюты с балконов просят псковичей 24.12.2021, 12:460 «Елку сюрпризов» придумали для псковичей накануне Нового года 24.12.2021, 12:410 Мошенники обогатились за счет псковичей на два миллиона рублей 24.12.2021, 12:360 «Хайпожоры»: One-man show и «у кого из нас мост не падал»... ВИДЕО
24.12.2021, 12:350 Псковский облсовпроф начал сотрудничать с железнодорожниками 24.12.2021, 12:180 Две кражи за один день пресекли росгвардейцы в псковском магазине 24.12.2021, 12:120 Проекты не в стол 24.12.2021, 12:121 Детский сад на 140 мест откроется рядом с новостройками на Запсковье
24.12.2021, 12:030 Еще шесть человек в Псковской области стали жертвами COVID-19 24.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 24.12.2021, 11:391 Нескольким организациям Пскова разрешили заниматься на «Машиностроителе» 24.12.2021, 11:370 Комикс псковского студента признали одним из лучших на всероссийском конкурсе
24.12.2021, 11:330 На заседание Псковской городской Думы пришел Дед Мороз 24.12.2021, 11:245 «Обратный отсчет»: Лев Шлосберг об антиваксерах, схлопнувшемся протесте и либеральном фронте 24.12.2021, 11:190 Эксперты ВТБ дали рекомендации по защите от мошенников во время новогодних праздников 24.12.2021, 11:080 Ледовая обстановка ухудшилась на водоемах Псковской области
24.12.2021, 11:051 На погашение долга из бюджета Пскова будут выделять по 150 млн рублей в год 24.12.2021, 10:530 «Обратный отсчет»: Елизавета Барышникова об итогах филармонического сезона 24.12.2021, 10:510 Красотки и Квазимодо: какие ели установили в Псковской области 24.12.2021, 10:460 Впервые в Псковской области построили детский сад на деньги частного инвестора
24.12.2021, 10:430 «Хайпожоры»: One-man show и «у кого из нас мост не падал»... 24.12.2021, 10:330 Омикрон-штамм может стать доминирующим в Петербурге к концу года — иммунолог 24.12.2021, 10:260 В Пскове наградили Мавроди за спасение утопающего 24.12.2021, 10:252 Более миллиона рублей присвоила заведующая детским садом в Пскове
24.12.2021, 10:223 Полномочия депутата Псковской гордумы Дмитрия Пермякова прекратили досрочно 24.12.2021, 10:160 Псковский СОБР отработал навыки стрельбы из пулеметов 24.12.2021, 10:054 Минсельхоз предупредил о росте цен на хлеб и подсолнечное масло 24.12.2021, 09:560 Сборник практических работ по астрономии издали в Пскове
24.12.2021, 09:450 Пожар в хозпостройке произошел на садовом участке в Псковском районе 24.12.2021, 09:320 Ребенок попал под машину из-за неосторожности взрослых в Великих Луках 24.12.2021, 09:201 Встреча с ветеранами предприятия состоялась в «Псковских тепловых сетях» 24.12.2021, 09:040 Более 30 команд российских школьников примут участие в музыкальном хакатоне в Пскове
24.12.2021, 08:490 Российские федеральные дороги начнут строить из отходов 24.12.2021, 08:340 Директору школы в Бежаницком районе на отсутствие мыла в туалетах указала прокуратура 24.12.2021, 08:190 Студентам себежского колледжа показали концерт и рассказали о вреде наркотиков 24.12.2021, 08:050 Псковские курсанты завоевали медали на первенстве СЗФО по самбо
24.12.2021, 07:490 В европейской части России начинается потепление 24.12.2021, 07:330 Более 30 тысяч псковичей ревакцинировались от коронавируса 24.12.2021, 07:170 В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после каникул 24.12.2021, 06:581 В Псковской области после коронавируса выздоровели более 500 человек за сутки
23.12.2021, 23:383 До 10 лет лишения свободы грозит пыталовцу, головой сломавшему нос полицейскому 23.12.2021, 23:080 Россиянка обвинила юриста в оскорблении чувств верующих в Деда Мороза 23.12.2021, 22:357 Поезд Петербург — Гомель врезался в стадо коров в Псковской области 23.12.2021, 22:200 В Псковской области вынесен приговор двум юным угонщикам
23.12.2021, 22:138 Игорь Савицкий: Обществу нельзя допустить войны России с Украиной 23.12.2021, 22:112 Врачи оценили вероятность госпитализации при омикроне 23.12.2021, 22:045 Два псковских лицея и ППК вошли в число лучших школ России 23.12.2021, 21:2210 США отказали РФ в предложениях по нерасширению НАТО на восток
23.12.2021, 21:150 России необходимо решить проблему вывоза капитала за рубеж - Игорь Савицкий 23.12.2021, 20:560 Пациенты детской областной больницы получили новогодние подарки от волонтеров 23.12.2021, 20:201 Псковский музей-заповедник опубликовал афишу работы в новогодние праздники 23.12.2021, 20:130 Безопасность в новогодние праздники стала темой совещания в администрации Пскова
23.12.2021, 19:510 Увидеть «Акварельные истории» приглашают псковичей 23.12.2021, 19:250 Соревнования по воркаут-троеборью прошли в Стругах Красных 23.12.2021, 19:030 Ресто-бар «Мажор» стал участником конкурса новогоднего украшения фасадов зданий 23.12.2021, 18:590 В Москве решили нанять собаку-робота для борьбы с захватчиками города
23.12.2021, 18:440 Суд отклонил апелляционную жалобу укравшего автокран псковича 23.12.2021, 18:310 Александр Борисов исполнил новогоднюю мечту ребенка из Островского района 23.12.2021, 18:306 В Псковской области фиксируют рост промышленного производства 23.12.2021, 18:230 В Пскове чествовали призеров национального чемпионата «Молодые профессионалы»
23.12.2021, 18:005 Бибикова: Правительство проиндексирует пенсии по годовой инфляции 23.12.2021, 18:007 Мост(ы) 23.12.2021, 17:501 Администрация Великих Лук выражает соболезнования родным и близким Валентина Рощина 23.12.2021, 17:490 Публичные слушания о строительстве временного моста пройдут в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru