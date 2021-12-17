Число желающих повысить финансовую грамотность удвоилось в Псковской области

Более двух тысяч жителей Псковской области приняли участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.
Всего в четвертом всероссийском онлайн-зачете приняли участие более 630 тысяч человек. Успешно сдали зачет по общим вопросам финансовой грамотности 65% участников. Лучше всех справились с заданиями жители Рязанской, Воронежской, Орловской, Курской областей и Республики Марий Эл, заметили в отделении.
Зачет для предпринимателей сумели пройти 52% участников. Наиболее высокие знания продемонстрировали жители Республики Алтай, Рязанской и Ленинградской областей, Севастополя и Крыма.
В этом году впервые можно было не только самостоятельно отвечать на вопросы, но и создать свою команду. В командном зачете соревновались более двух тысяч команд, рейтинг возглавили представители Татарстана, Пермского края, Башкортостана, Ульяновской, Свердловской и Рязанской областей.
Результаты зачета помогают регулятору понять, по каким темам, в каких регионах и с какими целевыми аудиториями необходимо усилить работу по повышению финансовой грамотности, пояснили в отделении.
Первый онлайн-зачет по финансовой грамотности был организован в 2018 году. С тех пор он проводится ежегодно. В прошлом году в зачете участвовали более 450 тысяч человек.
Организаторы проекта — Банк России и Агентство стратегических инициатив.