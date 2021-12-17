Экономика

Банк России планирует контролировать все переводы денег между физлицами

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, пишет РБК со ссылкой на источники на платежном рынке. Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI.

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По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года. «ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — добавил представитель QIWI.

Основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах, сообщил представитель ЦБ. Использоваться они будут для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.

Как следует из разъяснений ЦБ, в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:

- с карты на карту;

- со счета на счет;

- с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;

- со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;

- платежи через Систему быстрых платежей;

- трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;

- переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;

- переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;

- переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

К p2p-операциям не относятся перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пояснил ЦБ.

Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т. д. Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, предоставляющие интернет-сервисы для p2p-переводов, а также магазины и юридические лица, если они предоставляют онлайн-сервисы по переводам, и т. д.

Запросы будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям. Например, данные по конкретным картам или по определенным физическим лицам (ID, паспорт, ИНН, телефон).

По данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года граждане перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн руб., совершив почти 8,5 млрд транзакций. Основную долю на рынке карточных переводов занимает Сбербанк. Через СБП с начала года было совершено более 0,8 млрд переводов на 4,7 трлн руб.