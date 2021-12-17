Экономика

Псковская область заняла 46 место в России по условиям труда для пенсионеров

Псковская область заняла 46 место в рейтинге регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров. Исследование провело РИА Новости.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге оказалась на следующих позициях:

2 место – Санкт-Петербург;

3 место - Ленинградская область;

8 место - Калининградская область;

29 место - Архангельская область;

32 место - Вологодская область;

43 место - Новгородская область;

55 место - Республика Коми;

61 место - Ненецкий автономный округ;

66 место - Мурманская область;

80 место - Республика Карелия.

Пандемия коронавируса сильно повлияла на российский рынок труда. После падения рынков и введения ограничений в России работу потеряли порядка 1,5 миллионов человек. Пик безработицы отмечался в июле-сентябре 2020 года, когда работу искали 4,8 миллиона человек, а уровень безработицы составлял 6,3 процента.

По мере адаптации многих предприятий к новым экономическим реалиям ситуация в сфере занятости стала улучшаться, отметили эксперты. В августе-октябре 2021 года, согласно данным Росстата, численность безработных по методологии Международной организации труда составила в России 3,3 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы 4,4 процента. Таким образом, за год 1,5 миллиона человек нашли работу, а уровень безработицы сократился на 1,9 процентного пункта и вернулся на допандемийный уровень.

Как и во многих других аспектах, ситуация с безработицей и занятостью сильно разнится от региона к региону. В одних субъектах федерации наблюдается значительная нехватка работников, при этом в некоторых других регионах очень сложно трудоустроиться.

Наиболее благоприятные условия на рынке труда для пенсионеров наблюдаются в столичных регионах и в некоторых областях Центральной России, а наименее комфортная обстановка для работы у тех, кто вышел на пенсию, сложилась на Алтае и в Чечне, свидетельствует исследование.