Экономика

Бюджет на 2022 год приняли в Островском районе

Состоялась сессия Собрания депутатов Островского района. Основной темой повестки дня было утверждение бюджета муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Все вопросы и предложения к проекту этого документа прозвучали от депутатов во время заседания комиссии, предшествующего сессии, где первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская представила доклад и презентацию бюджета района.

Депутаты также ознакомились с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Островского района на обсуждаемый период, предварительными итогами социально-экономического развития района за истекший период текущего финансового года и ожидаемыми итогами на 2022 год и предстоящий период 2023 и 2024 годов.

Как следует из основных характеристик бюджета района на 2022 год, общий объем доходов и расходов составляет 709 704,4 тысячи рублей. Таким образом, дефицит бюджета составляет 0 рублей.

При утверждении бюджета народные избранники отметили, что основной финансовый документ муниципалитета имеет социальную направленность и ориентирован на развитие сферы образования, культуры, социальной политики, спорта, поддержку инвестиционной активности.

В своем обращении к депутатам районного Собрания глава Островского района Дмитрий Быстров отметил рост бюджета района в реальном выражении на протяжении последних пяти лет. Сегодня идет разговор о 709 миллионах, тогда как в прошлом году бюджет составлял 518 миллионов рублей.

«Рассчитываем, что в 2023 и 2024 годах у нас появятся крупные перспективные проекты, которые будут реализовываться на территории города Острова и района. Здесь уже могут возникнуть трудности с поиском хороших подрядчиков, выполняющих работу качественно и в срок, будем надеяться, что все получится», - сказал Дмитрий Быстров.

В заключение сессии руководитель муниципалитета поблагодарил депутатов за конструктивное и плодотворное взаимодействие с исполнительными органами власти. Это создало необходимую основу для позитивных преобразований на территории муниципалитета в интересах жителей Островского района, подчеркнул он.

Дмитрий Быстров пожелал всему составу Собрания депутатов Островского района эффективной работы и в следующем году.