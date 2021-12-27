Экономика

Псковские налоговики проводят тренинги для налогоплательщиков

Псковские налоговики проводят обучающие тренинги для налогоплательщиков по представлению налоговой и бухгалтерской отчетности на сайте ФНС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ФНС.

В рамках информационной кампании по выдаче квалифицированной электронной подписи сотрудники Межрайонной ИФНС №1 по Псковской области проводят обучение с налогоплательщиками, представляющими отчетность в бумажном виде. Цель обучения - создание более благоприятного перехода к электронному взаимодействию с налоговыми органами с помощью сервиса «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности».

Так, 23 декабря на очередном обучении сотрудники инспекции на примере представления отчета по упрощенной системе налогообложения показали, каким образом это можно сделать с помощью программного обеспечения по предоставлению налоговой отчетности в электронной форме, реализованном на официальном сайте ФНС России.

Для этого необходимо сделать всего несколько шагов:

Получить КЭП в налоговом органе.

Настроить рабочее место на компьютере для отправки налоговой и бухгалтерской отчетности.

Получить идентификатор абонента в сервисе на сайте ФНС России «Получение идентификатора абонента».

Заполнить налоговую отчетность в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

Выгрузить и направить отчетность, подписанную КЭП, в налоговый орган и получить квитанцию о приеме.

Сотрудники инспекции рассказали о таких преимуществах данного способа предоставления отчетности, как об отсутствии необходимости посещать налоговые органы (отчетность в любое время может быть отправлена из офиса налогоплательщика), требования дублировать сдаваемые документов на бумажных носителях. Также они отметили сокращение технических ошибок при подготовке отчетности, оперативность обновления форматов отчетности и гарантию подтверждения доставки.

В ходе семинара налогоплательщики получили ответы на интересующие их вопросы и отметили, что данные тренинги очень полезны в плане ознакомления с возможностями электронных способов взаимодействия с налоговым органом. По окончании обучения налогоплательщики получили памятки по представлению налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.