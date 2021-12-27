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Экономика

Работодатели в Псковской области задолжали сотрудникам около 5,5 млн рублей

28.12.2021 11:43|ПсковКомментариев: 0

Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) в Псковской области по состоянию на 1 декабря составила 5 428 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата. 

Этот показатель на 2 273 000 рублей или на 72% больше, чем на 1 ноября. Вся сумма просроченной задолженности по зарплате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств, пояснили аналитики. 

Число работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, - 206 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по зарплате составила 26 350 рублей.

Наибольшая задолженность сложилась в организациях следующих видов экономической деятельности:

  • транспорт (50,2%),
  • обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (30,5%).
Теги: #зарплата #Псковстат #долг
Источник: Псковская Лента Новостей
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