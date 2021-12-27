Экономика

Псковский мясокомбинат продолжает выпуск продукции

На Псковском мясокомбинате продолжается работа по выпуску продукции, которая реализуется через фирменную сеть магазинов «Бизон». Как сообщили на предприятии, в настоящее время объемы сократили с целью улучшения качества и соблюдения внутренних стандартов.

Вся продукция, которая размещена на прилавках фирменных магазинов мясокомбината «Бизон», является свежей и качественной. За соответствием ассортимента нормативам следит служба госветнадзора, которая работает на предприятии. В нее входят государственные ветеринарные врачи и бактериологи, исследующие сырье и готовую продукцию и подтверждающие ее безопасность для потребителя. В обязательном порядке всю продукцию строго проверяют на соответствие ГОСТам и техническим условиям (это собственные разработки предприятия, согласованные с федеральной службой Госсанэпиднадзора), пишет Центр Деловой Информации.

Добавим, что на предприятии опровергли слухи о том, что в настоящее время производство остановлено и «Псковский мясокомбинат» распродает остатки. Руководство пояснило, что в связи с уходом псковского мясокомбината из сетевых магазинов было принято решение сконцентрироваться на реализации продукции в собственной торговой сети «Бизон». Адреса магазинов вы можете посмотреть на сайте предприятия.