Экономика

Программное обеспечение с кешбэком можно получить на СНГБ-Маркет

На СНГБ-Маркет в категории «Цифровые услуги и ПО» появились новые партнеры программы лояльности. Воспользовавшись услугами и продуктами от известных поставщиков IT-решений и программного обеспечения, можно получить дополнительный кешбэк до 12%.

Allsoft – интернет-магазин лицензионного программного обеспечения, предлагающий покупателям более 15 000 программ от 3000 разработчиков, предоставляющий накопительную систему скидок, а также обеспечивающий быструю доставку (электронную и физическую). До 3,5% дополнительных СНГБ-бонусов/ миль.

– интернет-магазин лицензионного программного обеспечения, предлагающий покупателям более 15 000 программ от 3000 разработчиков, предоставляющий накопительную систему скидок, а также обеспечивающий быструю доставку (электронную и физическую). До 3,5% дополнительных СНГБ-бонусов/ миль. Softline – ведущий глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. В интернет-магазине Softline представлено более 100 000 позиций программного обеспечения и электроники от ведущих производителей – электроника для дома и офиса, компьютеры, смартфоны. До 5% дополнительных СНГБ-бонусов/ миль.

– ведущий глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. В интернет-магазине Softline представлено более 100 000 позиций программного обеспечения и электроники от ведущих производителей – электроника для дома и офиса, компьютеры, смартфоны. До 5% дополнительных СНГБ-бонусов/ миль. Kaspersky – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. До 12% дополнительных СНГБ-бонусов/ миль.

Как совершить покупку на СНГБ-Маркет?

Войдите в приложение «СНГБ Онлайн» и перейдите в раздел «Лояльность». Кликните «СНГБ-Маркет» и выберите в меню «Цифровые услуги и ПО». Выберете магазин и пройдите по ссылке. Оплатите картой СНГБ и ожидайте начисления бонусов/ миль.

или

На сайте Банка в разделе «Частным клиентам» кликните «СНГБ-Маркет». Выберите раздел «Цифровые услуги и ПО». Выберете магазин и пройдите по ссылке. Оплатите картой СНГБ и ожидайте начисления бонусов/ миль.

Подключиться к программе можно в «СНГБ Онлайн»: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях программы лояльности можно узнать здесь.

Также есть возможность дополнительно участвовать в акции «Финансовый марафон», совершая покупки с использованием сервиса «СНГБ-Маркет» на общую сумму от 10 000 рублей и получать гарантированные 500 бонусов/миль.