Экономика

Псковичам назвали последний день уплаты страховых взносов за 2021 год

Последний день уплаты фиксированных страховых взносов и налога по патентам за текущий год для псковичей переносится на 10 января 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ФНС России.

Налоговики напомнили, что размер взносов составляет 32 448 рублей на обязательное пенсионное страхование, а также 8 426 рублей на медицинское.

Если индивидуальный предприниматель или организация не осуществляют предпринимательскую деятельность или не имеют доходов от нее, но при этом состоят в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, то за ними все равно сохраняется статус ИП или ЮЛ и обязанность по уплате страховых взносов (письмо Минфина России от 19 февраля 2019 г. № 03-15-05/10358).

Кроме того, перенесли срок уплаты налога по патентам, дата окончания действия которых наступает 31 декабря. Так, последний день исполнения обязательств по уплате налога индивидуальными предпринимателями, которые применяют патентную систему, переходит на первый рабочий день 2022 года, на 10 января.