Аркадий Мурылев внес свои предложения в проект ПЛН «100 псковских миллионеров»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) внес свои предложения в проект ПЛН «100 псковских миллионеров».

«У нас только узкая категория людей декларирует свои доходы, поэтому ряд предпринимателей в список не попали. Тех предпринимателей районов, которые показали хорошие результаты, трудно назвать миллионерами, потому что я знаю существующую систему налогообложения. Так что это валовая выручка, доходом ее не назовешь. Возможно следовало бы скорректировать список с учетом того, что ИП это физическое лицо, у которого выручка идет как доход», - сказал бизнес-омбудсмен.