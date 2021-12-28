Экономика

Экономисты спрогнозировали рост ставок по кредитам в 2022 году

Ставки по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ могут увеличиться на 1-2 процентных пункта.

В итоге в 2022 году ставки по потребкредитам могут достичь 21-22% годовых, по кредитным картам - 16-32%, по автоссудам - 11-17%, по ипотеке - 9-11%, сообщает «Российская газета».

Сейчас, по данным финансового маркетплейса «Банки.ру», ставки по потребкредитам в банках находятся на уровне 20% годовых, по кредитным картам - 15-30%, по автокредитам - 10-15%, по ипотеке - 8-9%.

Представитель аналитического центра «Банки.ру» Вадим Тихонов ожидает роста кредитных ставок уже в начале 2022 года:

«Даже после очередного повышения ключевой ставки ЦБ сразу на до 8,5% годовых возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на фоне растущей инфляции сохраняется, поэтому ставки по кредитам будут расти и в начале 2022 года», - сказал он.

Главная интрига в том, достигнут ли ипотечные ставки двузначных уровней, на которых уже давно находятся ставки по всем остальным кредитам для населения, подчеркнул Вадим Тихонов.

«Рост ключевой ставки ЦБ выступает главным фактором повышения кредитных ставок банков. При этом финансовые организации поднимают свои ставки заблаговременно, если ожидают повышения от ЦБ. В то же время, ставки в цикл снижения ключевой ставки по кредитным продуктам снижались не слишком заметно, оставаясь в большинстве на двузначном уровне. Исключение составляла лишь ипотека. Поэтому сейчас рост ставок будет наиболее заметен именно в ипотеке, а в других продуктах ставки и без того оставались высокими все это время», - подчеркнул он.

По прогнозам Вадима Тихонова, в первом квартале 2022 года состоится еще одно-два повышения ключевой ставки Банка России, что повлечет дальнейший рост кредитных ставок.