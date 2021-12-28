Экономика

Самозанятые владельцы подсобных хозяйств смогут получить господдержку

Граждане, занимающиеся развитием личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и зарегистрированные как самозанятые, получат доступ к господдержке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что документ вносит изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которая дополняется отдельной приоритетной подотраслью - развитие личных подсобных хозяйств. Самозанятые владельцы ЛПХ, применяющие режим НПД (налог на профессиональный доход), смогут с 2022 года получать субсидии от государства.

«Принятое решение поддержит самозанятых, которые развивают личные подсобные хозяйства, будет способствовать наращиванию производства овощей, молока и мяса, а значит, насыщению российского рынка продукцией отечественного производства», - цитирует ТАСС материалы Кабмина