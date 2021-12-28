Экономика

Курс доллара на бирже превысил 76 рублей впервые с апреля 2021 года

Курс доллара на бирже превысил 76 рублей впервые с 22 апреля 2021 года, сообщает ТАСС.

К 19:43 по московскому времени курс доллара находился на уровне 76,13 рубля (+1,04%). Курс евро вырос на 1,47%, до 86,23 рубля.

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,25% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 86,02 рубля, свидетельствуют данные биржевой площадки на 19:29.

В последний раз курс евро находился на отметке выше 86 рублей 21 сентября 2021 года. К 19:33 по московскому времени курс евро оказался на уровне 86,0025 рубля (+1,2%).

Нефть сорта WTI дорожает на 1,62% и торгуется на уровне $78,24 за баррель.