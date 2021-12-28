Экономика

Депутат Госдумы назвала главное условие для повышения пенсий в стране

Пенсии в России вырастут при условии повышения зарплат в стране. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Прежде всего все зависит не от экономики, а от заработных плат. Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий», — приводит слова Светланы Бессараб URA.RU.

Депутат также напомнила, насколько должны вырасти выплаты пенсионерам в ближайшие годы. «Пенсия неработающим пенсионерам в любом случае будет подниматься. Чтобы к 2024 году она составила в среднем 20 тысяч рублей. А уже в 2022 году у неработающих пенсионеров страховая пенсия по старости будет более 18,5 тысяч рублей. Если будет возможность повышать еще пенсии, то это будет, безусловно, сделано. В любом случае на процент инфляции она будет подниматься», — подчеркнула депутат.

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Индексация социальных пенсий в текущем году пройдет в апреле и октябре. У отдельных категорий граждан, таких как члены летных экипажей и шахтеры, размер начислений изменяется каждые три месяца.