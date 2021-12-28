Экономика

Экономист призвал не бояться введения продуктовых карточек в России

Рост цен на продукты может привести к тому, что в России появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных россиян. Об этом заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — цитирует его РИА Новости.

При этом ничего плохого в том, что в России введут продуктовые карточки, экономист не видит. «Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — отметил Руслан Гринберг.