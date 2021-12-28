Экономика

«Черные лебеди» подстерегают экономику России в 2022 году – эксперт

Экономику России в 2022 году будут отличать беспрецедентная неопределенность и подстерегать «черные лебеди», заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Мы живем в период беспрецедентной неопределенности. Прогнозировать события более, чем на три месяца, несерьезно. Дело в том, что нас повсеместно подстерегают "черные лебеди"», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, не до конца ясно, какие меры пресечения в стране для соблюдения ограничений, которые, по предварительной оценке Росстата, в 2021 году получат 8,39%. Таким образом, она достигла максимального значения с 2015 года. Кроме того, в последнем в 2021 году Центробанк решил установить ключевую ставку до 8,5%, вернув ее на уровень осени 2017 года.

«То, что делает для обуздания главы офиса России Эльвира Набиуллина, в прямом смысле правильно. ЦБ мешает ее сдержать, поднимает ключевую поставку. Но до какой степени он готов ее поднять? Вот в чем вопрос. Считаю, если здесь переборщить, это может показаться к тому, что в России будет полностью парализована экономическая активность, сегодня теплится, что в конце концов к тому, что стагнация перерастет в серьезный кризис в России», - обратил внимание Руслан Гринберг.

Что касается потребительских цен, если они растут или ускорятся, то вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо начнёт вводить в России пищевые клетки, полагает эксперт.

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Также «Черным лебедем» для российской экономики эксперт назвал и возможность ввода новых западных выборов. "И дело не в отключении России от финансовой системы Свифт. Это мелочь. У Запада есть много других источников добычи. если они перекроют этот приоритетный продовольственный поток в стране, где картофель – чуть ли не главный продукт на столе большинства людей», – пояснил Русланберг.

Однако так далеко, по мнению экономиста, Запад не пойдет, и не только по гуманитарным целям. «Западу не нужны массовые угрозы в России – стране с ядерным оружием», считает он необходимым.