Экономика

При строительстве завода «Титан-Полимер» по максимуму задействованы псковские компании

При строительстве завода «Титан-Полимер» по максимуму задействованы псковские компании. Об этом заявил генеральный директор предприятия Герман Петрушко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Отвечая на вопрос о кооперации с псковским бизнесом, гость эфира сказал, что предприятие имеет очень большие потребности в поставке всевозможных материалов и дополнительных услугах, которые мог бы закрыть местный бизнес.

Завод «Титан-Полимер» находится в строительной фазе, но готовится к тому, чтобы получать большой объем услуг от псковских компаний. «Спецодежда, клининговые компании, логистические и уборка территории, - перечислил Герман Петрушко. - У нас очень большие потребности в компонентах упаковки: поддоны, стретч-пленка, всевозможные изделия, которые необходимы в работе. Представляете себе - 65 тысяч тонн пленки надо упаковать и вывезти. Реализуя проект, мы по максимуму старались задействовать псковские компании - это и кабельный завод, и строительные организации, и карьеры. Список очень большой, всех перечислить нет возможности».

«Промышленная кооперация возможна, мы стремимся к этому. Сейчас плотно работаем с Торгово-промышленной палатой, в том числе по определению возможных партнеров на действующий завод», - сказал Герман Петрушко.

Сейчас ведутся отделочные работы в помещении будущей заводской столовой. Предприятие готово рассмотреть коммерческие предложения компаний, занятых в сфере организации питания.