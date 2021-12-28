Экономика

Более 7,5 млрд рублей инвестировано в строительство завода «Титан-Полимер»

Более 7,5 млрд рублей инвестировано в строительство завода «Титан-Полимер». Об этом сообщил генеральный директор завода Герман Петрушко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«На сегодняшний день инвестировано в проект больше 7,5 млрд рублей. Предстоит освоить еще порядка 3 млрд. Это только первая очередь. Дальше - строительство второй очереди», — рассказал спикер. В целом планируемый объем инвестиций составляет более 20 млрд рублей.

Якорный резидент особой экономической зоны промышленного типа «Моглино», псковский завод «Титан-Полимер» почти на 80% собрал оборудование для строящегося предприятия. Проектная мощность производства составляет 72 тысячи тонн БОПЭТ-пленки в год.