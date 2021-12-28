Экономика

Евро поднялся выше 88 рублей впервые с июля 2021 года

Впервые с июля прошлого года курс евро поднялся выше 88 рублей. Курс евро расчетами «завтра» на 15.04 по московскому времени рос на 71 копейку до 88,04 рубля.

В последний раз этой отметки котировки европейской валюты достигали 20 июля 2021 года, пишет РИА Новости.

Американская валюта в свою очередь прибавила 64 копейки до 76,9 рубля, следует из данных Московской биржи.

В свою очередь российский рынок акций продолжил снижаться на геополитических рисках: индекс Мосбиржи падает почти на два процента и колеблется около 3600 пунктов, а долларовый индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,81%, до 85,15 доллара за баррель.