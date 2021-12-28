Экономика

Тариф системы «Платон» повысят с 1 февраля

С 1 февраля в рамках ежегодной индексации размер платы в системе «Платон» составит 2,54 руб. за 1 км пробега. Ранее Росавтодор ожидал повышения тарифа до 2,44 руб. за 1 км, передает «Коммерсант».

Текущий размер платы — 2,34 руб. за 1 км. «Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год»,— сообщает Росавтодор. По его данным, сейчас в системе «Платон» зарегистрировано более 1 млн 588 тыс. транспортных средств массой свыше 12 тонн.

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Название системы является сокращением от выражения «плати за тонну». Предполагается, что деньги взимаются с перевозчиков в счет возмещения вреда, который грузовики наносят дорожному покрытию.

Управление системой обеспечивает компания-концессионер. Она собирает с владельцев грузовиков плату за проезд, направляет ее в бюджет РФ, а взамен получает от государства средства для компенсации понесенных на запуск и эксплуатацию системы расходов.