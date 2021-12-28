Экономика

Жителям Псковской области предлагают отчитаться о доходах через почту

В России стартовала декларационная кампания по сдаче отчетности о доходах за 2021 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСП Псковской области, налоговую декларацию можно отправить ценным почтовым отправлением, это регламентируется налоговым кодексом РФ.

Так, за 11 месяцев прошлого года этой услугой в регионе воспользовались 35 000 раз. Из-за отсутствия возможности лично подать документы в организацию, псковичи могут воспользоваться услугами почтовой пересылки. Принимают ценное письма на почте тогда, когда документ предъявляется адресату, что становится главным преимуществом почтового отправления, отметили в УФСП.

Ценное письмо предполагает заполнение отправителем бланка описи вложения. Необходимо правильно перечислить все направляемые документы и заполнить ее в двух экземплярах. Заполнить опись можно в почтовом отделении или на сайте Почты России. Затем оператор при отправке сверяет содержимое письма с описью вложения, а после этого проставляет на бланке свою подпись и штамп почтового отделения с текущей датой отправки. Один экземпляр оформленной описи вкладывается в письмо, второй передается отправителю вместе с квитанцией.

Жители области могут в удобное для себя время в ближайшем почтовом отделении сообщить в налоговый орган о полученных доходах за прошедший год в установленные законодательством сроки.

«Отправка деклараций и других документов Почтой России является надежным способом передачи юридически значимой информации. Преимуществом такого вида отправления является наличие чека, который подтверждает факт отправки и дату. С момента принятия почтовым отделением отправления обязательства отправителя считаются выполненными в срок», — сказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.