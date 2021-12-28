Экономика

Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6%

Госдума на пленарном заседании 20 января обсудит поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что в четверг Госдума рассмотрит документ во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. По его словам, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля, пишет РИА Новости.

Правительство РФ внесло данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду одобрил инициативу ко второму чтению.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.