Экономика

Великолукский мясокомбинат развеял слухи о сокращении персонала

Великолукский мясокомбинат развеял слухи о сокращении персонала в количестве 800 человек. На предприятии подчеркнули, что сообщения о массовом сокращении — фейк, пишет портал «Луки.ру».

«Никаких решений по данному поводу не принималось. И речи об этом нет. Идет стандартный для начала года процесс оптимизации производства, когда работающих переводят на другие места, где они будут более востребованы. Не более того», — пояснили на предприятии.

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Напомним, генеральный директор великолукского завода электротехнического оборудования Денис Мунштуков отмечал, что в свете автоматизации процессов, которая произошла за прошедшие два года, значительно увеличилась производительность труда и в «ЗЭТО» произошла естественная корректировка численности персонала по ряду специальностей. Сейчас в «ЗЭТО» открыто 60 вакансий.