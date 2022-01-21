Экономика

Налог на вклады может затронуть россиян с депозитами на 700 тысяч рублей

Налог на доходы с депозитов россиян, который изначально позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн рублей, по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. рублей. Такая ситуация стала возможной из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и параллельного роста банковских ставок, пишет РБК.

Согласно законодательству, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн рублей.

По факту по итогам 2021 года обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тыс. рублей, оценила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина. Расчеты РБК (с учетом ежемесячной капитализации процентов) подтверждают, что, например, вкладчик с начальной суммой 710 тыс. рублей, имевший единственный вклад с начала года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший деньги под более высокий процент (8%), когда на рынке появились такие промовклады, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей. Это означает, что ему придется заплатить налог 13% с 350 рублей, или 45,5 рублей.

Размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств, поскольку в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет, прокомментировала ситуацию пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС), подчеркнув, что облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тыс. рублей. (размер налогового вычета на 2021 год). В ФНС добавили, что налогоплательщик может иметь и множество небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода.

Российские банки обязаны до 1 февраля предоставить налоговикам информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу, который получал подобные доходы в прошлом году. Размер налога, который был введен в начале прошлого года, но впервые будет платиться в этом, рассчитает сама ФНС, агрегируя данные разных банков о имеющихся у гражданина вкладах.

Российские банки уже готовы к передаче в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведений о клиентах, получивших в 2021 году процентные доходы по депозитам и счетам. Так, в Сбербанке, Росбанке, Совкомбанке, банке «Дом.РФ» и Почта Банке сообщили, что подготовили или готовят данные для ФНС. В ВТБ, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке (МКБ) не раскрыли, на какой стадии находится процесс, но заверили, что все будет выполнено в срок. Представитель ФНС сообщил, что значительное количество банков подключились к сервису передачи данных, а некоторые игроки уже предоставили сведения о вкладчиках.

По подсчетам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), свыше 85% вкладчиков держат на депозитах суммы до 100 тыс. рублей. Но статистика АСВ не отражает количество «уникальных вкладчиков»: если клиент имеет депозиты в нескольких организациях, он учитывается соответствующее число раз. На 1 декабря в России насчитывалось 239,9 млн «неуникальных» вкладчиков, из них 6,8 млн (2,8%) держали как минимум в одном банке свыше 1 млн рублей, уточнил представитель АСВ.

«Заранее определить количество лиц, обязанных уплатить налог с таких доходов, не представляется возможным», — утверждает представитель ФНС, добавляя, что кампания по расчету налогов запланирована на конец весны — лето, а рассылка уведомлений гражданам начнется осенью.

По данным Банка России, на 1 декабря 2021 года на счетах и депозитах россияне хранили 33,2 трлн рублей в рублях и валюте. Остатки на рублевых срочных вкладах составляли 16,4 трлн рублей, еще 9,9 трлн рублей лежали на счетах (в статистике ЦБ не разделяются счета, по которым проценты начисляются и по которым нет). Валютные сбережения населения в банках на ту же дату составляли $92,6 млн в пересчете на доллары.