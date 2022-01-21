Экономика

Минпромторг хочет помочь малоимущим семьям детскими товарами

Минпромторг предлагает стимулировать спрос на отечественную продукцию. Это предполагается сделать за счет адресной помощи малообеспеченным гражданам, люди смогут тратить полученные от государства средства только на российские товары, пишет газета «Известия».

В частности, они смогут приобретать детскую продукцию. Ведомство готово обсудить этот подход в правительстве, говорится в материалах министерства, которые 20 декабря прошлого года направили в Госдуму. Минпромторг подготовил ответы на вопросы депутатов в преддверии правительственного часа в нижней палате парламента. Их подписал глава ведомства Денис Мантуров.

«Механизм адресной помощи малообеспеченным семьям может быть хорошим стимулом для повышения спроса на отечественную продукцию, — указал министр в документе. — Мы заинтересованы в обсуждении таких подходов с другими нашими коллегами в правительстве. Чтобы снижать долю импорта нам важно дальше расширять инструменты стимулирования спроса на российские товары».

Пока Минпромторг не обсуждал с производителями способы реализации инициативы, сказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Изготовители поддерживают появление в РФ так называемой «детской карты», даже единоразовые перечисления будет полезны родителям, отметила эксперт.