Экономика

Центробанк прекратил закупку валюты на внутреннем рынке

Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Закупку валюты решили прекратить с 15:00 по московскому времени сегодня, 24 января.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», - говорится в сообщении Банка России.

При этом Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, отметили в Центробанке.