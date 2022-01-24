Экономика

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на рынке из-за падения рубля

Центробанк с 15:00 понедельника приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз регулятора.

В понедельник курс рубля усилил падение: евро превысил 89 рублей впервые с середины лета, доллар достиг отметки в 79 рублей — максимум с осени 2020-го. На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года.

«Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в публикации.

На возобновление процесса будет влиять фактическая обстановка в финансовом секторе.

В ведомстве заявили, что станут следить за развитием ситуации.

«Банк России <…> имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — добавляется в сообщении.

После этого рублю удалось отыграть падение к доллару и евро. Ранее российская валюта теряла в стоимости из-за обострения напряженности вокруг Украины. Еще одной причиной, как полагают эксперты, может быть неопределенность в переговорах по гарантиям безопасности.