Экономика

Более 500 миллионов рублей поступило в бюджет Псковской области от РЖД

Российские железные дороги в 2021 году перечислили в бюджеты субъектов России в границах Октябрьской железной дороги более 13 миллиардов рублей. В том числе 587 миллионов рублей от налоговых отчислений направили в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Так, налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили 3,3 миллиарда рублей, в бюджет Ленинградской области в прошлом году перечислили почти 4,5 миллиарда рублей. Сумма отчислений в региональный бюджет Республики Карелия составила более 1,6 миллиарда рублей, Тверской области – 1,3 миллиарда рублей, Мурманской области – 1 миллиарда рублей, Новгородской области – 789 миллионов рублей.

«ОАО "РЖД", являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, с целью развития транспортной системы, оптимального удовлетворения потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках», - отметили в пресс-службе и добавили, что компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни и развитии регионов.