Сбер признали самым сильным брендом Европы

Сбер признан сильнейшим брендом Европы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Согласно отчету Global 500 2022 международной консалтинговой компании Brand Finance, банк занял первое место в Европе по показателю «Сила бренда» (Brand Strength Index, BSI), набрав 92,3 пункта из 100 возможных и получив наивысший рейтинг ААА+.
За прошедший год банк увеличил данный показатель на 0,3%, несмотря на пандемию коронавируса. Годом ранее по силе бренда Сбер занимал второе место в Европе, позади Ferrari, но в этом году компании поменялись местами.
В общемировом рейтинге Сбер подтвердил звание сильнейшего банковского бренда планеты. Среди всех брендов Сбер находится на 6-м месте, перед ним — только WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver (главный поисковый сайт Южной Кореи). Также в десятку, заняв с седьмого по десятое место включительно, вошли соответственно компании: Ferrari, Amazon, Deloitte и Pepsi.
Кроме того, за год Сбер также значительно улучшил свои позиции по стоимости бренда (Brand Value), поднявшись на 25 пунктов. Brand Finance оценил бренд ведущего банка и экосистемы страны в 12,8 млрд долларов — на 36% больше, чем год назад, — это позволило Сберу занять 156-ю строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира (в прошлом году банк находился на 181-м месте).
В России по итогам года Сбер сохранил за собой позиции как самого дорогого, так и самого сильного бренда.
Исполнительный вице-президент Brand Finance Анастасия Куровская добавила, что с точки зрения как силы бренда, так и его ценности, стратегия Сбера по диверсификации бизнеса и расширению бренда действительно работает.
Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в сфере оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах. Brand Finance объединяет разрыв между маркетингом и финансами путем количественной оценки финансовой ценности брендов. Основываясь на опыте в стратегии, брендинге, исследованиях на рынке, визуальной идентификации, финансах, налогах и интеллектуальной собственности, Brand Finance помогает владельцам брендов и инвесторам принимать правильные решения для максимизации ценности бренда и бизнеса.
Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.