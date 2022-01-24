Экономика

Новый функционал комитета по строительству и поправки в Налоговый кодекс обсудили в Собрании

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов на первом в 2022 году заседании обсудил профильные вопросы январской сессии и ряд других документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Обсуждение началось с рассмотрения законопроекта о передаче функции главного распорядителя денежных средств на покупку квартир детям-сиротам от областного комитета по соцзащите комитету по строительству и ЖКХ Псковской области.

Как пояснил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, аналогичное решение уже принято на федеральном уровне – полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот перешли от Министерства просвещения РФ к Минстрою.

«Наш комитет будет заниматься исключительно приобретением либо строительством жилья для детей-сирот, остальная работа с этой категорией граждан остается за соцзащитой», - уточнил руководитель органа исполнительной власти.

Председатель парламентского комитета Александр Братчиков поинтересовался, потребует ли новый функционал увеличения штатной численности комитета по строительству и ЖКХ. По словам Сергея Грахова, два сотрудника соцзащиты будут переведены в комитет по строительству.

«Я считаю, это правильное решение, - высказал мнение, основанное на личном опыте работы в администрации Пскова Александр Братчиков. – Пытаясь купить жилье для детей-сирот, мы столкнулись с проблемой отсутствия подходящих квартир на рынке недвижимости: дело даже не в цене – квартир просто не было. Поэтому, если профильный областной комитет сможет выступать в роли застройщика, это будет очень хорошо».

Члены комитета единогласно одобрили предложенный законопроект.

По обращению псковских налоговиков депутаты рассмотрели федеральный законопроект о внесении изменений в первую и вторую части Налогового кодекса РФ, направленный на совершенствование налогового администрирования.

«Законопроект ни в коей мере не затрагивает вопросы, связанные с порядком исчисления налогов. Предлагается вместо существующей в настоящее время обязанности заполнения плательщиками большого количества платежных поручений с огромным количеством реквизитов внедрить институт единого налогового счета», - рассказал о сути нововведения заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Алексей Павлов.

Специалист сказал, что нововведение будет выгодно, прежде всего, самим налогоплательщикам, и привел конкретный пример: сейчас по основным налоговым сборам обычный налогоплательщик-юрлицо оформляет от 20 до 24 платежных документов в квартал, а в случае принятия новой нормы «кучу платежек» заменит один документ.

Вице-спикер Виктор Остренко счел законодательную инициативу позитивной, но у депутата возникли вопросы к ее реализации и информированию населения: «Как это будет решено с точки зрения предстоящего сокращения количества налоговых отделений в районах области?».

Заместитель руководителя областного управление Федеральной налоговой службы подтвердил, что укрупнение налоговых отделений действительно произойдет, но, как отметил Алексей Павлов, структурные преобразования не повлияют на работу с налогоплательщиками.

«Этот законопроект затрагивает только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – свыше 95 процентов из них уже сейчас общаются с налоговой службой исключительно в электронном виде. У всех есть личные кабинеты на нашем сайте, там можно выяснить все вопросы», - сказал специалист, отметив также, что, несмотря на предстоящую реорганизацию, структурные подразделения, которые занимаются информированием налогоплательщиков, никуда не исчезают.

Председатель парламентского комитета Александр Братчиков предоставил слово для экспертного мнения уполномоченному по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадию Мурылеву. Уточнив ряд интересующих вопросов у представителя налоговой инспекции, бизнес-омбудсмен поддержал инициативу. «В целом это движение вперед, но, по моему мнению, необходим будет переходный период», - озвучил позицию региональный уполномоченный.

Комитет также счел законодательную инициативу целесообразной и предложил включить вопрос о поддержке проекта федерального закона в повестку предстоящей сессии.

Кроме того, на заседании комитета депутаты рассмотрели и одобрили продиктованные требованиями федерального законодательства изменения в госпрограмму «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» и в стратегию социально-экономического развития Псковской области до 2035 года.