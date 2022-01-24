Экономика

В «Максимусе» откроется магазин брендовых товаров со скидками до 85%

В феврале в псковском торговом центре «Максимус» состоится запуск магазина сети Familia. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в администрации ТЦ, назвав грядущее событие «большим открытием года».

Сообщается, что на площади около 1400 квадратных метров будут представлены популярные и любимые товары по приемлемым ценам.

Familia предлагает широкий ассортимент товаров известных мировых и российских брендов для мужчин, женщин, детей и дома с экономией от 20% до 85% на каждой покупке по сравнению с другими универсальными и специализированными магазинами. Торговый бренд позиционирует себя в качестве основоположника формата off-price в России под слоганом «Бренды, свободные от цен!»

Точная дата открытия магазина Familia в «Максимусе» будет объявлена позже.