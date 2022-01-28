Экономика

Эксперт рассказал, когда начнут дешеветь продукты

В 2022 году, согласно прогнозам Банка России, показатель инфляции в стране должен вернуться в рамки 4% после резкого роста в прошлом году до 8,4% годовых. Это означает, что цены на продукты могут меняться по-разному, сообщил директор Финансового центра «Сколково-Рэш» Олег Шибанов.

Поскольку показатель инфляции в 4% демонстрирует рост цен на разные группы товаров, то на некоторые товары и услуги, например, продовольственные, цены могут расти быстрее этого уровня, а на другие товары и услуги — медленнее, приводит его слова агентство «Прайм».

«Скорее всего, какие-то товары точно подешевеют, но уверенно сказать об этом начале года достаточно сложно», — отметил он.

Однако какие-то прогнозы можно сделать уже сейчас. «В частности, ожидаются хорошие урожаи пшеницы и сахарной свеклы, но погода может скорректировать эти прогнозы», — сказал Олег Шибанов.

Можно ожидать и снижения цен на какие-то товары в этом году, добавил эксперт. «Скорее всего, это некоторые продовольственные товары, включая связанные с пшеницей и сахарной свеклой. В начале года в России немного дешевели яйца и мясо курицы», — перечислил специалист.

На вопрос о том, могут ли действия Центробанка по укреплению рубля повлиять в том числе и на цены, Олег Шибанов ответил, что такая вероятность есть. «Скорее всего, поскольку средняя инфляция ожидается в районе 4%, большинство цен могут позволить себе вырасти. Укрепление рубля снижает издержки импортеров, но это не означает гарантированного снижения цен на импортируемые товары», — заключил он.